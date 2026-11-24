أحمد الشربيني - دبي

يتجه قطاع الإنشاءات إلى توظيف تقنيات وحلول جديدة لتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدارة مواقع العمل، مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام وتحليل بيانات المشروعات، إلى جانب حلول الطاقة المتنقلة التي تساعد على توفير احتياجات المواقع من الكهرباء، والحد من الضوضاء والانبعاثات.

وعرضت شركات متخصصة في مستلزمات وتقنيات الإنشاءات، على هامش معرض «الخمسة الكبار»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من الحلول التي تستهدف تطوير عمليات التصميم والهندسة والتشييد، وتحسين كفاءة التشغيل في مواقع المشروعات.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية رئيس قطاع التشغيل والإدارة في مجموعة «نيميتشك»، مارك نيزت، إن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضراً بصورة متزايدة في أعمال الإنشاءات وإدارة المباني، لما يتيحه من إمكانات لأتمتة المهام الروتينية، وتسريع الوصول إلى بيانات المشروعات، وتحسين الإنتاجية والتعاون بين فرق العمل.

وأوضح أن دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووكلائه في حلول التصميم والهندسة والتشييد، يتيح للمختصين الاستفادة منها ضمن سير العمل اليومي.

من جانبه، قال المدير العام في شركة «المسعود - قسم الطاقة»، راسو بارتينسشلاجير، إن أسواق الإنشاءات تشهد طلباً متزايداً على حلول الطاقة المتنقلة التي تساعد على رفع كفاءة العمل وتلبية احتياجات مواقع الإنشاءات من الطاقة، مع الحد من مستويات الضوضاء والانبعاثات.