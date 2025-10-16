محمد بن راشد بن محمد: دبي محور الاقتصاد الرقمي ووجهة أولى لروّاد التقنية

زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، معرض «جيتكس غلوبال 2025»، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 أكتوبر الجاري، حيث قام سموّه بجولة شملت عدداً من أجنحة المؤسسات والشركات الدولية والمحلية المشاركة من نحو 180 دولة حول العالم، اطّلع خلالها على جانب من أحدث الابتكارات التقنية والحلول الرقمية التي تطرحها الجهات العارضة، في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحوسبة الكمّية، والبنية التحتية الرقمية، وتقنيات المدن الذكية والأمن السيبراني.

وثمّن سموّه المكانة الرفيعة التي يتمتع بها المعرض تجسيداً لثقة العالم بدبي بوصفها محوراً للاقتصاد الرقمي ووجهة أولى لروّاد التقنية، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من جانب المؤسسات العالمية والشركات الناشئة، تؤكد دور دبي في بناء منظومة ابتكار عالمية قادرة على تحويل الأفكار إلى فرص تنموية تعود بالنفع على الإنسان، وتسهم في الارتقاء بجودة حياته.

وتوقف سموّه خلال الجولة، عند جناح «غوغل»، حيث اطّلع على حزمة حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاتها في القطاعات الحكومية والخدماتية، إضافة إلى منصات الحوسبة السحابية الداعمة لسرعة الابتكار وتقليل كُلفة البنية التحتية، كما اطّلع سموّه في جناح شركة «سيرفيس ناو» الأميركية للبرمجيات على منصات إدارة سير العمل الحكومي والمؤسسي المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح توحيد قنوات تقديم الخدمات وتسريع الاستجابة للمتعاملين، واستمع سموّه إلى شرح من مسؤولي الشركة عن خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، وإدارة خدمة العملاء، وإدارة الموارد البشرية، وعمليات الأمن، وإدارة المخاطر.

وشملت الجولة جناح «ميكروبولِس» حيث تعرّف سموّه إلى حلول الأتمتة والروبوتات الذكية المستخدمة في المدن والمناطق اللوجستية، بما في ذلك أنظمة المستودعات الروبوتية وإدارة الأساطيل ذاتية الحركة، وقدّم ممثلو الشركة عرضاً عن تقنيات إنترنت الأشياء والتحكم الفوري في العمليات لرفع الإنتاجية وتقليل البصمة الكربونية.

كما زار سموّه جناح «دبي الرقمية»، حيث استمع إلى شرح حول المبادرات والمنصات الموحدة للهوية والخدمات، إضافة إلى مشاريع البيانات المفتوحة وحوكمة البيانات عبر حكومة دبي، واطّلع على تطبيقات المدن الذكية، وأنظمة الدفع والتحقق الرقمية، ومشاريع التشغيل البيني بين الجهات.

وحرصاً على الاطلاع على أحدث المبادرات والمشاريع الرقمية الوطنية، زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح حكومة أبوظبي، حيث استمع إلى شرح حول مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات الحكومية، ومنصات التكامل بين الجهات، ومشاريع تسهيل رحلة المتعامل، كما تعرّف في جناح حكومة الفجيرة إلى باقة من الخدمات الحكومية الرقمية والتطبيقات الذكية في مجالات الترخيص، والبلديات، والخدمات المجتمعية، فضلاً عن حلول الرقمنة الداعمة للقطاعات اللوجستية والسياحية.

محمد بن راشد بن محمد:

• المشاركة الواسعة للمؤسسات العالمية والشركات الناشئة في «جيتكس»، تؤكد دور دبي في بناء منظومة ابتكار عالمية قادرة على تحويل الأفكار إلى فرص تنموية.