شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور لحماية أبنائهم من غرباء يستغلون إجازة الصيف للترويج للمخدرات

دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور لحماية أبنائهم من الغرباء الذين يستغلون إجازة الصيف للترويج للمخدرات، من خلال عدم اللعب أو التحدث مع الغرباء و رفض أي هدايا أو حلويات من أي شخص لا يعرفونه.

ودعت في نشرة توعوية استلمت "الإمارات اليوم" نسخة منها، الأسر إلى مراقبة صداقات الأبناء وتوجيههم إلى الأنشطة الآمنة والمفيدة.

وتواصل القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهودها التوعوية في مكافحة آمن المخدرات بين كافة فئات المجتمع وتعريف الأسر وافراد المجتمع بأضرار آفة المخدرات وآثارها السلبية وطرق الوقاية منها والتصدي لها بكافة الأشكال من خلال الخطط والبرامج والحملات التثقيفية التي يتم تنظيمها على مدار العام.

وأكدت أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من آفة المخدرات، وحثها على التواصل الإيجابي مع الأبناء وحمايتهم من أصدقاء السوء، واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بتطوير مهاراتهم بما يضمن لهم الشعور بالثقة والمسؤولية تجاه أنفسهم وأوطانهم.

ودعت إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية كافة في توعية أفراد المجتمع بمخاطر تعاطي وترويج المخدرات والإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر قنوات الاتصال التي وضعتها شرطة أبوظبي من خلال خدمة بدالة أمان على الرقم 8002626 .