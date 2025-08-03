رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيساً للجهاز.

وتشمل أهم اختصاصات الجهاز: