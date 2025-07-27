8 خطوات للحصول على «الإقامة الذهبية» لملاك العقارات

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ثماني خطوات في باقة الإقامة الذهبية التي خصصتها للمستثمرين في مجال العقارات.

وتبلغ مدة الإقامة الممنوحة لهم 10 سنوات دون ضامن.

وتبدأ رحلة الباقة بالترشح، مروراً بإنجاز الفحص الطبي والحصول على تأمين صحي لمدة عامين، وانتهاء بالحصول على الإقامة الذهبية وبطاقة الهوية.

وذكرت الهيئة أن الإقامة الذهبية تُمنح لكل من يمتلك عقاراً أو مجموعة عقارات في الدولة بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات هذه الفئة، محددة معاييرها وهي: إذا كان المستثمر يمتلك عقاراً أو مجموعة عقارات، فإنه يجوز له الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بالشروط نفسها، ودون الحاجة إلى ضامن، بعد استيفاء أحد الاشتراطات الآتية:

أن يكون للمستثمر عقار أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم إماراتي، وأن يكون العقار مملوكاً بالكامل للمستثمر، ويجوز أن يكون قرضاً شريطة أن يكون القرض من أحد المصارف المحلية التي تحددها الجهة المحلية المختصة.

وأن يُتم المستثمر في عقار، عند شرائه وحدة عقارية أو أكثر على الخارطة بقيمة إجمالية لا تقل عن مليوني درهم إماراتي، عملية الشراء من الشركات المحلية المعتمدة من الجهة المحلية المختصة.

وبينت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني خطوات الباقة، التي تبدأ أولاً بالتحقق من الأهلية، حيث يمكن من خلال هذه الخدمة تقديم المعلومات المطلوبة للحصول على ترشيح التأشيرة الذهبية، والخطوة الثانية هي بدء الرحلة، حيث يتم من خلالها التمكن من الحصول على إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات للأفراد دون ضامن، وذلك بخطوة واحدة، إذ ستقوم الهيئة بإرسال الإشعارات المتعلقة برحلة المستثمر لتتبع حالة طلبه وآخر المستجدات والإجراءات المطلوبة من قبله في كل مرحلة من مراحل الرحلة.

والخطوة الثالثة هي الحصول على التأشيرة، حيث تقوم الهيئة بإعلام المستثمر بمجرد الموافقة على تأشيرته لمواصلة إجراءات رحلته بشكل تلقائي. والرابعة هي خطوة مشروطة، ففي حال كان لدى المتعامل إقامة فعالة في الدولة سيتعين عليه - بعد الحصول على الموافقة المبدئية للتأشيرة (الخطوة السابقة) - إلغاء إقامته الحالية لمواصلة رحلة الإقامة الذهبية الخاصة به.

وتشمل الخطوة الخامسة تعديل الوضع، إذ ستقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تلقائياً بتغيير الوضع نيابةً عنه، ما لم تكن لديه غرامات مترتبة على ملف التأشيرة/الإقامة السابق الخاص به.

وفي حال كان هناك غرامات مترتبة علي المتعامل، تقوم الهيئة بإرسال رابط دفع الغرامات إليه، ومواصلة إجراءات تعديل الوضع، إذ سيتم مشاركة التأشيرة المختومة لإكمال اختبار الفحص الطبي الخاص به.

وتتضمن الخطوة السادسة إجراء الفحص الطبي والحصول على التأمين الصحي.

وذكرت الهيئة أنه يتعين على جميع الأفراد من عمر 18 عاماً فما فوق إجراء الفحص الطبي للحصول على شهادة اللياقة الصحية. وإضافة إلى ذلك يجب الحصول على التأمين الصحي لمدة عامين.

وأشارت الهيئة إلى أنه بمجرد إتمام الفحص الطبي الخاص بالمتعامل في أي من مراكز وزارة الصحة وإصدار تأمينه الطبي من شركة ضمان، تقوم تلقائياً بمعالجة طلبات بطاقة الهوية والإقامة الخاصة به. وبخلاف ذلك سيحتاج إلى تحميل هذه المستندات لمواصلة الرحلة.

وذكرت الهيئة أن الخطوة السابعة مشروطة، وهي التقاط البصمة العشرية، موضحة أنه في حال تطلب التقاط البصمة العشرية الخاصة بالمتعامل، تقوم الهيئة بإرسال رابط لحجز موعد مناسب له لالتقاط البصمات في أحد مراكز خدمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وتتضمن الخطوة الثامنة الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية، إذ تقوم الهيئة بتوصيل بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتعامل إلى العنوان المسجل.