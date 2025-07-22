«قضاء أبوظبي» تعتمد العملة الرقمية لسداد الرسوم

وقّعت دائرة القضاء في أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، بهدف تطوير آليات مصرفية ذكية وحلول مبتكرة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتوفير استخدام العملات الرقمية في سداد الرسوم القضائية والمعاملات العدلية، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، تصبح دائرة القضاء أول جهة حكومية في المنطقة تعتمد عملة AE Coin الرقمية وسيلة دفع رسمية لسداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية.وتُعد هذه المبادرة محطة فارقة في مسيرة الاقتصاد الرقمي بالدولة، كما تمثل نقطة انطلاقة لعصر جديد في مجال المدفوعات الرقمية للخدمات الحكومية.