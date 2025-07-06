أعضاء في البرلمان العربي للطفل يستعرضون تجارب ملهمة

يشارك أعضاء البرلمان العربي للطفل في أعمال الجلسة الثانية من دورتهم الرابعة في الشارقة خلال يوليو الجاري. وعقب مشاركتهم الفاعلة في الجلسة الأولى وما صاحبها من انتخابات ومداولات برلمانية، أثبت الأطفال العرب أنهم شركاء في العمل، يحملون الوعي والقدرة والطموح للمساهمة في صناعة مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً.

وكشف عدد من أعضاء البرلمان عن استعدادهم للجلسة المقبلة، مؤكدين أن ما يخوضونه بداية حقيقية لمسيرة قيادية تمتزج فيها الطفولة بالحكمة، والحلم بالمسؤولية.

وأشارت العضوة عن مصر، فريدة محمد مجدي، إلى أن مشاركتها كانت ملهمة على جميع المستويات.

وقالت: «تعلمنا العمل بروح الفريق الواحد، وأتاح لنا التنوع الثقافي بين الأعضاء فرصة حقيقية للتعلم من تجارب الآخرين».

ووصف العضو عن مملكة البحرين، النائب الأول لرئيس البرلمان، عبدالله بوجيري، تجربته في الجلسة الأولى بأنها غنية، حيث أتاحت له ممارسة القيادة، وتعزيز قيم الحوار والديمقراطية، مشيراً إلى أن فوزه بمنصب النائب الأول شكّل تحدياً وتحفيزاً لتقديم الأفضل.

وقالت عضوة البرلمان عن جمهورية لبنان، نايا آلان شهوان، إن البرلمان العربي للطفل شكّل لها مساحة إنسانية قبل أن يكون منبراً سياسياً جمع بين 22 دولة عربية تحت راية واحدة، هدفها تأهيل الطفولة، وصناعة مستقبل مشرق، مشيرة إلى أن مشاركتها في الجلسة الأولى للدورة الرابعة كانت تجربة فارقة في حياتها، أسهمت في إكسابها العديد من المهارات التي لم تكن مجرد أدوات برلمانية، بل أصبحت جزءاً من شخصيتها اليومية.

ووصفت عضوة البرلمان عن المملكة المغربية، دينا بنيماني، مشاركتها في الجلسة الأولى بأنها من التجارب الفارقة في حياتها، مشيرة إلى أن خوضها التجربة أسهم في تعزيز شخصيتها، وبناء وعيها بأهمية الدور التمثيلي الذي تضطلع به.

وعبّر عضو البرلمان عن جمهورية العراق، ياسين محمد، عن أثر التجربة البرلمانية في حياته، مؤكداً أنها أحدثت تحوّلاً جوهرياً في شخصيته، وطوّرت من وعيه وسلوكياته ومهاراته بشكل ملموس.