الإمارات تتضامن مع أوغندا وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعزّي في ضحايا تحطم هليكوبتر

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية أوغندا وبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (أوصوم)، وقدّمت صادق تعازيها في ضحايا حادث تحطّم طائرة هليكوبتر عسكرية تابعة للبعثة قرب مطار العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة أوغندا ولشعبها الصديق، في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.