إطلاق حزمة ذكاء اصطناعي متقدمة بابتكارات إماراتية

وقّعت AIREV، الشركة الإماراتية الناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، شراكة استراتيجية مع Tenstorrent، الشركة الأميركية المتخصصة في رقاقات الذكاء الاصطناعي، لتطوير ونشر حزمة ذكاء اصطناعي وكيلي عالية الأداء لأغراض الاستخدام المؤسسي والسيادي.

وتقوم Tenstorrent، التي أسسها مصمم الرقاقات جيم كيلر، بتصميم بُنى تركز على الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة مركزية RISC-V عالية الأداء، إلى جانب شرائح قابلة للتكوين ومجموعة برمجيات مفتوحة المصدر.

وفي إطار هذا التعاون، يتم نشر منصة AIREV السيادية «عند الطلب» مباشرةً على أجهزة Tenstorrent وسيتم إطلاق «عقدة تطوير ذكاء اصطناعي وكيلي» مخصصة في دولة الإمارات، للتحقق من أداء الحل في ظل أعباء عمل المؤسسات والقطاع الحكومي في العالم الحقيقي، مع كون النشر الآمن والمحكم في الموقع ميزة أساسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة AIREV، محمد خالد، إن هذا التعاون يشكل تكاملاً تقنياً، يتعلق بتصدير قدرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية إلى العالم، وتثبت شراكتنا مع Tenstorrent بأن الذكاء الاصطناعي الإماراتي ليس إقليمياً فحسب، بل هو قابل للتطبيق والتوسع والاعتماد عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tenstorrent، جيم كيلر: «من خلال هذه الشراكة، نقوم بإنشاء البنية التحتية والمنهجية اللازمة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى العالمية».