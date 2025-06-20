تكريم الفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميز في شرطة رأس الخيمة

كرّم قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، الفائزين في الدورة السابعة من جائزة وزير الداخلية للتميز - مرحلة القائد العام، وذلك خلال حفل نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور مديري الإدارات، وكبار الضباط، وعدد من الضيوف والمُكرّمين.

وتضمن حفل التكريم الفئات المؤسسية التي حققت مؤشرات أداء متميزة في تقديم الخدمات الشرطية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تكريم الضباط والأفراد والموظفين الذين تميزوا في مجالات عملهم، إضافة إلى الفرق الإدارية والتنظيمية التي أدارت مراحل الجائزة باحترافية عالية، والمقيّمين الذين أسهموا بخبراتهم في عمليات التقييم والتدقيق وفق معايير التميز المعتمدة.

وأكد اللواء النعيمي أن جائزة وزير الداخلية للتميز تُعد من الركائز الأساسية في تحفيز جودة الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز في مختلف قطاعات العمل الشرطي، مشيداً بالجهود المتميزة التي بذلتها الفئات كافة، وداعياً الجميع إلى مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود، استعداداً للمشاركة في مرحلة وزير الداخلية القادمة.

وهنأ اللواء النعيمي جميع المكرّمين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.