مريم شامخ بطلة تحدي القراءة العربي في موريتانيا

فازت الطالبة مريم محمد شامخ بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في ختام تصفيات تنافس فيها 261 ألفاً و662 طالباً وطالبة، مثلوا 235 مدرسة، وتحت إشراف 1889 مشرفاً ومشرفة، أسهموا في إنجاح الدورة التاسعة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجاء الإعلان عن فوز الطالبة مريم محمد شامخ، من الصف الرابع في مدرسة الفجر التابعة لولاية نواكشوط الشمالية، باللقب خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، الذي جرى في العاصمة الموريتانية نواكشوط، كما جرى خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة تكريم مدرسة الفجر الحديثة من ولاية نواكشوط الشمالية بعد فوزها بلقب «المدرسة المتميزة»، وخديجة محمد بزيد من ولاية نواكشوط الشمالية، الحائزة لقب «المشرفة المتميزة» على المستوى الوطني.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية 10 طلاب وطالبات، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة مريم محمد شامخ، كلاً من: التلميدي محمد المصطفى من الصف الـ13 في «ثانوية الامتياز 2» التابعة لولاية نواكشوط الجنوبية، ولمرابط سيد محمود المصطفى السالك عبدالرحمن من الصف التاسع في «ثانوية الامتياز 3» (نواكشوط الشمالية)، وإيمان محمد عبدالرحمن الحسن من الصف السادس في مدرسة الفجر (نواكشوط الشمالية)، وسليمان الشيخ من الصف الـ12 في «ثانوية عرفات 3» (نواكشوط الجنوبية)، وأم المؤمنين أحمد سالم من الصف التاسع في مدرسة القبس (نواكشوط الشمالية)، وخليل محمد الأمين من الصف السابع في مدرسة تحصيل المعارف (نواكشوط الشمالية)، وحفصة لغظف الحسن من الصف الخامس في مدرسة زمزم الحرة (نواكشوط الشمالية)، وفاطمة محمد بوبكر من الصف السابع في مدرسة زمزم الحرة (نواكشوط الشمالية)، ومحمد محمد السالك من الصف الرابع في المدرسة الملحقة (نواكشوط الغربية).

وأشادت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، الدكتورة هدى باباه، بالمبادرات المعرفية الطموحة التي تطلقها دولة الإمارات، مؤكدة أهمية مبادرة تحدي القراءة العربي في هذا السياق، حيث تمثل تجسيداً متقدماً لرؤى الإمارات ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في تأهيل الطلاب والطالبات على صعيد العلوم والمعارف، ليكونوا أهلاً لصناعة مستقبل عربي مزدهر عماده المعرفة والتمسك بلغة الضاد.

من جانبه، ثمّن مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور فوزان الخالدي، الجدية الكبيرة التي أظهرها طلاب وطالبات الجمهورية الإسلامية الموريتانية طوال تصفيات الدورة التاسعة، والمستويات الواعدة في الحصيلة الثقافية، والاهتمام البالغ باللغة العربية، معتبراً أن ما حققه المتنافسون يمثل تتويجاً مستحقاً لجهودهم وجهود وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وحرصها على تزويد الطلبة بكل ما يحتاجون إليه من مصادر معلومات وتسهيلات من أجل المشاركة في تحدي القراءة العربي.

وقال: «مستمرون في مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، في تطوير مبادرة تحدي القراءة العربي، والبحث عن أفضل الآليات للتعريف بها والتشجيع على المشاركة في منافساتها، ونفخر بأن هذه التظاهرة حققت أرقاماً لمشاركة غير مسبوقة في دورتها التاسعة بأكثر من 32 مليوناً و200 ألف طالب وطالبة، وهذا النجاح المتجدد يعكس مستوى رفيعاً من التنسيق بين مؤسسة المبادرات والوزارات المعنية بالتربية والتعليم في الدول العربية».

وهنأ الدكتور فوزان الخالدي بطلة تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الطالبة مريم محمد شامخ، وأولياء أمور الطلبة الأوائل وجميع المشاركين في المنافسات، كما هنأ المؤسسة التعليمية بجميع مدارسها وكوادرها، والجهات التي لعبت دوراً إيجابياً في إجراء التصفيات في مختلف ولايات موريتانيا.

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون 132 ألفاً و112 مدرسة، وبإشراف 161 ألفاً وأربعة مشرفين ومشرفات.

هدى باباه:

• دولة الإمارات تطلق مبادرات معرفية طموحة لنشر التعليم، وترسيخ ثقافة القراءة في نفوس الأجيال الجديدة.

فوزان الخالدي:

• طلاب وطالبات موريتانيا أظهروا مستويات واعدة، وما حققه المتنافسون يمثل تتويجاً مستحقاً لجهودهم.