«الختم الفلكي» يرصد ظاهرة انفجار نجم من سماء الإمارات

رصد مرصد الختم الفلكي، مساء أول من أمس، ظاهرة فلكية تم اكتشافها في 12 يونيو الجاري، تتمثّل في ظهور نجم لامع في سماء الإمارات سُمي «AT 2025nlr»، ويقع في مجموعة السبع الواقعة في النصف الجنوبي من السماء، ويُعتقد أنها ظاهرة «نوفا»، أي انفجار لأحد النجوم.

وقال مدير مرصد الختم الفلكي، المهندس محمد شوكت عودة، إن التوقعات المبدئية تشير إلى أن النجم يقع قريباً منا في مجرة درب التبانة، وما يميز هذه الظاهرة أن لمعان النجم حالياً كبير نسبياً، إذ إنه من القدر الثامن، وهذه ظاهرة لا تتكرر كثيراً، وهذا يعني أنه يمكن رؤية النجم باستخدام منظار صغير من مكان مظلم.

وأضاف أن مرصد الختم الفلكي تلقى طلباً من أحد المراصد العالمية لرصد النجم، وإجراء أرصاد ضوئية له، لتحديد لمعانه باستخدام مرشحات ضوئية. واستجابة لذلك وجّه مرصد الختم الفلكي تلسكوبه الرئيس نحو النجم، وأجريت له أرصاد ضوئية عدة، وقد وجد أنه يلمع بالقدر 7.7 باستخدام مرشح تحت أحمر، وبالقدر 8.2 بمرشح أخضر، وبالقدر 8.3 بمرشح أزرق، وتم إرسال هذه النتائج إلى جهات عالمية تعنى بمتابعة هذه الظواهر.

وأشار إلى أن هناك اهتماماً عالمياً بالظاهرة، وطلب من المراصد العالمية رصد النجم لمدة 20 يوماً من الآن، مع ضرورة إرسال النتائج بشكل عاجل، لما تشكله هذه الأيام الأولى للظاهرة من أهمية علمية في تحليل وفهم الظاهرة بشكل دقيق.

وقال: «تبرز أهمية موقع مرصد الختم، كون الظاهرة في منطقة بعيدة نسبياً في نصف الكرة الجنوبي، وبالتالي لا يمكن رصدها من شمال الكرة الأرضية، ومنها أوروبا ومعظم الولايات المتحدة، حيث توجد كثير من المراصد الفلكية».