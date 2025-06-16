بدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة في دبي

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركتَي «أوبر تكنولوجيز» و«WeRide»، لبدء التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة، تمهيداً لإطلاق الخدمة التجارية على منصة «أوبر» في دبي خلال العام الجاري، على أن يتم تشغيل الخدمة دون سائق بالكامل بحلول عام 2026، وتُنفّذ التحضيرات الميدانية للتجارب من قبل شركتَي «أوبر» و«WeRide»، بدعم وتوجيه من الهيئة، وشهد توقيع الاتفاقية المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث، حيث وقّعها عن الهيئة المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد هاشم بهروزيان، وعن شركة «أوبر» المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فرانس هيمسترا، وعن شركة «WeRide» مدير أسواق رأس المال وتطوير الشركات، إريك دونغ.

وأكد مطر الطاير، في بيان صحافي، أمس، أن اختيار دبي منصة عالمية لتوسيع عمليات المركبات ذاتية القيادة، يعكس مكانتها في قطاع التنقل الذكي، مشيراً إلى أن تشغيل هذه المركبات يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتحقيق أهداف استراتيجية التنقل الذكي ذاتي القيادة الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وقال إن الهيئة تعمل على التوسع في شراكاتها العالمية، لتشغيل أنماط متنوعة من وسائل النقل الذكي، بما يشمل «التاكسي الجوي»، ووسائل النقل البحري، والمركبات ذاتية القيادة، دعماً لجودة الحياة وسلامة التنقل، وتعزيز التكامل بين أنظمة النقل، بما يتوافق مع استراتيجية الميل الأول والأخير. وأوضح أن التنقل ذاتي القيادة أصبح أمراً واقعاً، والشركات العالمية تُسارع الخطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات ذاتية القيادة.