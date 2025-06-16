حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يحضرون أفراح النعيمي والقمزي والشامسي

حضر صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد بن حميد النعيمي، أمس، بقاعة البيت متوحد في عجمان، بمناسبة زفاف نجليه سعود، إلى كريمة محمد أحمد ظاعن القمزي، وسلطان إلى كريمة سيف سالم راشد الشامسي.

وأعرب سموّهم عن خالص التهاني والتبريكات إلى العريسين وذويهما، متمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.