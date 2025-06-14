«حظر العمل وقت الظهيرة» يدخل حيز التنفيذ غداً

اطلع وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، على الاستعدادات المتخذة في أحد المواقع الإنشائية في دبي لتطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي يدخل حيز التنفيذ غداً، ويحظر بموجبه تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً إلى الساعة الثالثة ما بعد الظهر يومياً، حتى 15 سبتمبر المقبل.

واستمع خلال الزيارة لشرح مفصل من رئيس مجلس إدارة شركة خانصاحب للهندسة المدنية، طارق خانصاحب، حول مبادرات الشركة المستدامة للعمال، والإجراءات التي تتخذها لتوفير بيئة عمل تلبي معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، لاسيما من حيث توفير مكان لاستراحة العمال خلال فترة «حظر العمل وقت الظهيرة»، وتزويده بأجهزة التبريد والمياه الباردة، وغيرها من الوسائل التي تضمن سلامتهم الصحية، وراحتهم وسعادتهم.

وأثنى على مبادرات الشركة، وتجربتها في مجالات المسؤولية المجتمعية، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه شركات القطاع الخاص في الدولة بتعزيز تنافسية وريادة سوق العمل في الدولة.

وشارك في الزيارة الميدانية «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«مجموعة أستر الطبية» و«الشركة الوطنية للمواد الغذائية»، والتي قدمت خدمات للعمال، وأجرت الفحوص الطبية للعاملين في الشركة، وتوعيتهم بطرق الوقاية من الإنهاك الحراري.

ويأتي تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الـ21 على التوالي، انطلاقاً من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.