أزواج ينعشون علاقتهم بشريك الحياة بكلمات حب وامتنان.. وزوجات يفخرن بالرجل «السند»

استقبل برنامج «مجتمع دبي»، الذي يُبث عبر إذاعة نور دبي برعاية هيئة تنمية المجتمع، 12 رسالة واتصالاً من مستمعين عبّروا خلالها عن حبهم وامتنانهم لشركاء حياتهم، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز الحوار الإيجابي والتقدير بين الأزواج. ويأتي البرنامج تزامناً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع».

وجاءت الحلقة بهدف تعزيز ثقافة الامتنان بين الأزواج بطريقة تفاعلية، حيث فُتح المجال أمام أفراد المجتمع للتعبير عن مشاعرهم برسائل صوتية ونصية، تركز على أهمية العلاقة الزوجية المتوازنة في بناء أسرة مستقرة ومجتمع مترابط.

وأكدت رئيس قسم الاستشارات الأسرية في هيئة تنمية المجتمع، فاطمة الشيباني، التي تقدم البرنامج، على أن «تبادل كلمات الحب والتقدير بين الزوجين له تأثير بالغ في تحسين جودة العلاقة الزوجية، بما ينعكس على الأبناء والمجتمع»، مشيرة إلى أن لغة الحوار والتعبير عن الامتنان بمختلف الطرق، سواء بالكلمة أو الفعل، تعزز مشاعر المودة وتنعش العلاقة بين الزوجين.

كما شارك في الحلقة مستشار أسري متطوع في محاكم دبي، الدكتور عبدالله موسى، الذي قال: «الزوجة بعد الزواج يصبح الزوج ولي أمرها وأهم شخص في حياتها، وهو مسؤول عن رعايتها، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بالنساء، والمعاشرة بالمعروف»، مؤكداً أن الحياة الزوجية شراكة قائمة على الرحمة والاحترام والمودة.

وشهدت الحلقة تفاعلاً لافتاً من المستمعين، تنوعت فيه المشاركات بين رسائل نصية واتصالات هاتفية، عبّر من خلالها الأزواج والزوجات عن مشاعر الامتنان والتقدير لشركاء حياتهم. وبرزت رسائل عدد من الزوجات مثل أم ذياب، وأم عبدالله، وأم عمر، اللاتي أكدن على دور الزوج في توفير الأمان والاستقرار والدعم النفسي والمعنوي، مشيرات إلى أهمية التقدير المتبادل في بناء علاقة زوجية صحية ومتماسكة.

كما أظهرت أم أحمد الشمري في رسالة معبرة، فخرها بزوجها لما قدّمه من دعم ومساندة طوال فترة حياتهما الزوجية، بينما عبّر يوسف وأبوسالم من جهتهما عن مشاعر مختلطة بين الدعابة والامتنان، ما يعكس تنوع التفاعل الإنساني في العلاقات الزوجية.

أما الاتصالات الهاتفية فقد تميزت بطرحها المعبر، حيث شارك متصلون مثل فاطمة ناصر وأبومصبح وأبوزياد بتجارب حقيقية أظهرت أثر الكلمة الطيبة والموقف الداعم في تقوية العلاقة بين الزوجين، مؤكدين أن الشكر والعرفان لا يُقاسان بالماديات فقط، بل بالتواصل الصادق والداعم أيضاً.

كما جاءت مداخلتا أبوأحمد والدكتور أبوأحمد لتقدّما نماذج لعلاقات زوجية طويلة امتدت أكثر من ثلاثة عقود، اعتمدت على التفاهم والمشاركة في تربية الأبناء، ما عكس عمق التجربة وأهمية استمرارية العطاء بين الزوجين. وقد عكست هذه المشاركات في مجملها مستوى عالياً من الوعي بأهمية العلاقة الزوجية كركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع.