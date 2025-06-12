%1.7 نسبة البطالة من إجمالي قوة العمل بالدولة

أظهر مسح القوى العاملة في دولة الإمارات لعام 2024 - أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ضمن «تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024» - ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد 15 سنة فأكثر، لتصل إلى 83.8%، بنسبة زيادة بلغت 6.8% مقارنة بعام 2023، فيما انخفض معدل البطالة بنسبة 5.3% مقارنة مع عام 2023، حيث تعد الإمارات من أقل الدول في نسبة البطالة على مستوى العالم، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.

وسجلت الإمارات نسبة بطالة بلغت 1.7% مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4.9%.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، استحوذ قطاع الخدمات على نسبة 61% من حجم سوق العمل، مقابل 37% لقطاع الصناعة والتشييد، و2% للقطاعات الأخرى، وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 81%.

وحققت دولة الإمارات مراكز رائدة عالمياً في مؤشرات سوق العمل، حيث تبوأت المركز الأول في خمسة مؤشرات عالمية، شملت مؤشر النسبة المئوية للتوظيف، ومؤشر النسبة المئوية لسوق العمل، ومؤشر قلة النزاعات العمالية، ومؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل، إضافة إلى مؤشر عدد ساعات العمل، كما حققت المركز الثاني عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر نمو التوظيف، بجانب تحقيق المركز الرابع عالمياً في ثلاثة مؤشرات ضمت مؤشر النسبة المئوية لتوقعات البطالة، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر مدى توافر اللوائح التنظيمية للعمل، إضافة إلى حلولها في المركز الخامس عالمياً في مؤشر تشريعات البطالة.