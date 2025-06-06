رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد بأبوظبي

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المصلين.

وتناولت خطبة العيد قيمة الإخلاص ومفهومه وصوره وجاءت بعنوان " عيدنا إخلاص ".. وقال الخطيب الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ، إنها قيمة إيمانية ووطنية كبرى، نحتفي بها في عيدنا، في أجواء نسائم الحج، الذي هو في جوهره قصد وإخلاص.. مشيراً إلى أن الإخلاص يعني صفاء النية ونقاء العمل وأعظم أوجهه، الإخلاص لله فهو القيمة القلبية العميقة التي تعد أساس العبادة وسر التقرب ومفتاح القبول .

وأوضح الخطيب أن من أعلى وجوه الإخلاص منزلة وأرفعها مكانة الإخلاص للوطن .. فمن أخلص في حبه لوطنه لم يتوان في خدمته، وحافظ على طيب سمعته، والتزم بقوانينه، وتمسك بتقاليده وعاداته، واعتز بإرثه، واجتهد في عمله من أجله ونشر الخير في أرجائه وصان مكتسباته.

وأضاف أن من صور الإخلاص كذلك إخلاص المرء لأسرته ومجتمعه فإذا أخلص كل منا في أسرته، امتد أثر ذلك إلى نسيج المجتمع بأسره، فيكون مجتمعنا كالجسد الواحد، متعاوناً متراحماً ، وقال فلنجعل من عيدنا عيد إخلاص للمجتمع، وفي حب هذا الوطن ولنعش معاني الإخلاص بكل تجلياته فهو في العبادة توفيق وقبول، وفي الوطن ولاء ووفاء، وفي الأسرة مودة وإكرام، وفي العمل إتقان ونجاح.

وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني مع جموع المصلين بهذه المناسبة المباركة.

بعدها قرأ سموه والشيوخ الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.