"إسلامية دبي" تكمل استعداداتها لإقامة صلاة عيد الأضحى في 950 مسجدا ومصلى

أكملت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي استعداداتها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في أكثر من 950 مسجدا ومصلى موزعة في مختلف أنحاء دبي.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدائرة على توفير أفضل الخدمات للمصلين خلال أيام العيد حيث عملت على متابعة أعمال الصيانة والتجهيز في المساجد والمصليات بشكل دوري والتأكد من توافر المستلزمات الضرورية لاستقبال المصلين من بينها توفير خدمات النظافة وضمان جاهزية مرافق الوضوء ومتابعة أعمال الصيانة الكهربائية والصوتية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة أن جميع الفرق المختصة أنهت تجهيز المساجد والمصليات وشملت الاستعدادات عمليات الصيانة والنظافة والتأكد من جاهزية المرافق بما يضمن استقبال المصلين وفق أعلى المعايير.

وقال إن الدائرة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الوصول إلى مواقع الصلاة وتنظيم حركة المرور في محيط الجوامع والمصليات.

ودعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع اللجان المنظمة والالتزام بالإرشادات والتعليمات المعتمدة لضمان سلاسة الأداء وتيسير دخول وخروج المصلين.