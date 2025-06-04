28 طبيباً ومساعداً بيطرياً لفحص الأضاحي بالشارقة.. و150 مفتشاً على "المنشآت الغذائية" والصالونات

كشفت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء تجهيزاتها واكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك واستعداد فرقها المعنية المنضوية تحت مختلف الإدارات المعنية في البلدية، خصوصاً فرق التفتيش التي تكثف من حملاتها وزياراتها التفتيشية على مختلف المنشآت خصوصاً التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد، كالمنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، فضلاً عن تخصيص كادر من الأطباء والمساعدين البيطريين لمتابعة ذبح الأضاحي في مسلخ الشارقة.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية خصصت فريقاً من 28 طبيباً ومساعداً بيطرياً للكشف عن المواشي في سوق الشارقة للمواشي وسحب عينات الدم لفحصها والتأكد من خلو المواشي من أية أمراض، كما نفذت البلدية حملة واسعة لرش الحظائر في السوق والمحاجر التي تشرف عليها لضمان دخول مواشي سليمة خالية من الأمراض عبر منافذ الإمارة، كما نظمت زيارات على العزب النظامية التي تعد هي الأخرى مصدراً لشراء الأضاحي.

وأوضح الطنيجي أن البلدية تكثف من حملاتها الرقابية والتوعوية على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة، والتي تضمن تقديم غذاء آمن وسليم للجمهور، وتقديم الخدمات على الوجه الأمثل بصورة تعزز من الصحة العامة، إذ خصصت البلدية أكثر من 150 مفتشاً ومفتشة لأداء هذا الدور الهام والحيوي خلال العيد.

وأشار الطنيجي إلى أن البلدية خصصت فرق عمل ومعدات وآليات متنوعة لتهيئة مصليات العيد كافة في المدينة، من خلال عمل التسويات الترابية اللازمة وتهيئة المواقف للمصلين، وتنظيف المصليات بالكامل وتنفيذ حملة مكثفة لمكافحة آفات الصحة العامة فيها، لضمان توفير بيئة آمنة وسليمة وصحية.

ونوّه إلى أن فرق التفتيش ستؤدي دوراً تفتيشياً ورقابياً مهماً لرصد السلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها خصوصاً ضبط القصابين الجائلين لما يشكلوه من خطر على صحة الفرد والمجتمع، ولما لهذا السلوك من أضرار مختلفة سواء صحية أو بيئية نظراً لعدم خضوع الأضحية للفحص والذي بدوره يعرّض المستهلك للإصابة بالأمراض المختلفة، فضلاً عن عدم توفر الخبرة الطبية لديهم للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك وعدم درايتهم بالشروط الشرعية للذبح، وعدم ضمان خلوّهم من الأمراض المُعدية وغيرها من المعايير الأخرى التي لا تتوفر إلا في المسلخ كونه البيئة الملائمة للذبح وفق إشراف كادر متخصص.

كما ستقوم فرق التفتيش برصد أية سلوكيات أخرى تنظيم الأسواق العشوائية، أو أية سلوكيات وظواهر تؤثر سلباً على الفرد والمجتمع وعلى المظهر الحضاري، كما ستحظى الشواطئ والميادين العامة بمتابعة حثيثة في ظل الإقبال المتوقع عليها، وذلك بزيادة أعداد المفتشين والمنقذين لمتابعة التزام الجمهور بالتعليمات والإرشادات والتعامل مع أية حالات طارئة.

وأهابت بلدية مدينة الشارقة بالجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بمختلف المرافق والاستمتاع بأجواء العيد وسط بيئة مثالية في الإمارة الباسمة، والتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 993 لأية ملاحظات أو بلاغات، إذ يعمل المركز طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة.