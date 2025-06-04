نيابةً عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تحضر قمة رؤساء دول وحكومات «رابطة الكاريبي»

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضرت وزيرة دولة، نورة الكعبي، القمة الـ10 لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي «ACS» التي عُقدت في مونتيريا بكولومبيا.

وجمعت القمة، التي عُقدت تحت عنوان «متحدون مدى الحياة لتحقيق الاستدامة في منطقة الكاريبي الكبرى»، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء، والأعضاء المنتسبين، والدول المراقبة في الرابطة، لحشد الدعم، وتحديد مسار للمضي قدماً نحو مستقبل مستدام في منطقة الكاريبي الكبرى، كما تزامن عقد القمة مع الذكرى السنوية الـ30 لتأسيس الرابطة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول الرابطة، كما تم بحث المبادرات التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة، ومواجهة التحديات الدولية، بما في ذلك تغير المناخ، والتعاون ضمن مشروعات التحول الرقمي، فضلاً عن توطيد العلاقات على مستوى الشعوب بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي.

كما شددت الكعبي - خلال الاجتماع الذي شارك فيه أيضاً سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، محمد عبدالله الشامسي - على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الشراكات ضمن المجالات الرئيسة، التي تشمل الاقتصاد والتجارة والثقافة والتنمية المستدامة.