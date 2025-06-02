طقس الإمارات غداً.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها، 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:29، والمد الثاني عند الساعة 06:28، والجزر الأول عند الساعة 12:43، والجزر الثاني عند الساعة 00:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:56، والمد الثاني عند الساعة 04:38، والجزر الأول عند الساعة 08:49، والجزر الثاني عند الساعة 22:41.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 27 80 25

دبي 39 27 80 35

الشارقة 40 25 75 35

عجمان 39 27 80 45

أم القيوين 39 26 80 40

رأس الخيمة 38 25 80 30

الفجيرة 44 31 80 30

العـين 43 28 70 30

ليوا 44 24 85 15

الرويس 38 27 80 20

السلع 40 27 80 15

دلـمـا 36 30 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 34 29 80 35

أبو موسى 34 30 80 35

