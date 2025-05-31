مكتب شؤون الحجاج: استعدادات مبكرة لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن

كشف مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة عن الجاهزية والاستعداد المبكرين لتقديم أفضل الخدمات والرعاية لحجاج الدولة في الأراضي المقدسة وتلبية جميع احتياجاتهم، والعناية بشؤونهم بمسؤولية وتفان وإخلاص، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويترجم استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التميز والجودة واتباع أفضل المعايير في تقديم الخدمات.

فقد أكدت وزارة الخارجية أنها أنهت الترتيبات كافة المتعلقة بمتابعة شؤون الحجاج الإماراتيين لاسيما كبار المواطنين خلال موسم الحج، بدءًا من الاستعدادات قبل السفر، مرورًا بأداء المناسك، وحتى العودة إلى أرض الوطن، بما في ذلك تحديث صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة تشمل المتطلبات التي ينبغي الالتزام بها، داعيةً الحجاج الإماراتيين إلى تسجيل أنفسهم أو أسرهم في خدمة "تواجدي" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو الواتساب، والاحتفاظ برقم الطوارئ المخصص للمواطنين: 0097180024، لتوفير الدعم الفوري عند الحاجة، كما أوصت الوزارة بضرورة حمل نسخة من الوثائق الثبوتية الرسمية، لتسهيل إجراءات إصدار "وثيقة العودة" في حال فقدان أو تلف أو ضياع جواز السفر، وذلك خلال 30 دقيقة.

كما أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قبل موسم الحج حملة اتصالية توعوية موحدة عن موسم الحج 2025 تحت شعار "حج صحي وآمن"، بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، وهدفت الحملة إلى تسليط الضوء على الإرشادات الصحية الضرورية التي يجب على الحجاج اتباعها قبل السفر وخلاله وبعد العودة، بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة لحجاج الدولة، ويسهم في تعزيز شعورهم بالسعادة والأمان الصحي.

وتتضمن الحملة الاتصالية التوعوية توفير خدمات متعددة تشمل توفير دليل إرشادي توعوي قابل للتحميل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعدة لغات والرد على استفسارات الحجاج الصحية، والتواصل المستمر مع الفرق الطبية المرافقة، لتزويدهم بالأدوية والاستشارات الطبية، وتقديم الدعم النفسي والإرشادي، بما يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويوفر بيئة صحية وآمنة للحجاج.

كما تسلّط الحملة الضوء على أهمية الحصول على اللقاحات الأساسية قبل السفر، مثل لقاحات الالتهاب السحائي، والإنفلونزا الموسمية، والمكورات الرئوية، إضافة إلى نشر التوعية حول أهمية اتباع الإرشادات الوقائية طوال فترة الحج، بما في ذلك تجنب الإصابات، والتقليل من الإجهاد الحراري، والحفاظ على نمط غذائي صحي ومتوازن، بما يضمن بيئة صحية آمنة لحجاج الدولة.

من جانبها، أشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إلى أنها وضعت خطة متكاملة لضمان أداء حجاج الإمارات مناسك الحج بكل سهولة ويسر هذا العام، تشمل تعزيز وعي الحجاج بمناسك الحج بطريقة مبتكرة، وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تسهم في توفير خدمات استباقية ومتكاملة لحجاج الدولة لأداء فريضة الحج بطمأنينة، وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات في تنظيم شؤون الحج.