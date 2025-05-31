متزوجة منذ ثلاث سنوات، ومؤخراً زادت المشكلات وأصبحت في خصام دائم. كيف أحل مشكلاتي مع زوجي؟

يُعد التفاهم من أهم الركائز الأساسية في بناء الحياة الزوجية، ويتمثل ذلك في تقارب وجهات النظر، من خلال التواصل والحوار المباشر، الذي يسهم بشكل فعال في تعزيز الانسجام بين الزوجين، ويقلل الخلافات الناتجة عن اختلاف وجهات النظر المختلفة.

ويجب أن يدرك الزوجان أنه لا يوجد زواج يخلو من المشكلات والخلافات، ولكن التفاهم والتسامح بينهما من أهم عناصر توافر حياة أسرية سعيدة، فكثير من المشكلات التي تحدث بين كثير من الأزواج يكون السبب الرئيس فيها هو عدم استخدام كلا الزوجين أو أحدهما هاتين الصفتين، لذلك يجب على أي زوجين إيجاد قواسم مشتركة بينهما، وأن تكون قاعدتهما الرئيسة في الحياة هي عدم النبش عن عيوب الآخر وزلاته اليومية، بل جعل العتاب خاصاً بالمشكلات الكبيرة فقط، لأن من شأن هذا ادخار كثير من الطاقة النفسية لديهما.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية