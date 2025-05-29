الدرعي يدعو أعضاء البعثة الرسمية للحج إلى مضاعفة الجهود

غادر أعضاء البعثة الرسمية للحج عبر مطار دبي الدولي، أمس، ووصلوا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لمباشرة أداء مهامهم استعدادا لخدمة حجاج الدولة ومتابعة شؤونهم في مكة المكرمة والمدينة والمنورة، والتحضير الأمثل لاستقبالهم في منى وعرفات، ووضع الخطط التي توفر الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بسهولة.

ودعا رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، أعضاء البعثة إلى مضاعفة الجهود لخدمة حجاج الدولة، وتسهيل أدائهم المناسك، لتمكينهم من أداء فريضة الحج بطمأنينة.

وأكد لأعضاء البعثة أن خدمة ضيوف الرحمن فضل يتمنّى كل إنسان أن يحظى به، وفرصة سانحة لبذل المعروف واكتساب والأجر والثواب المضاعف، داعياً إياهم إلى إبداء حسن النية والعمل.

وقال: «أروا ربكم ووطنكم ومجتمعكم خيراً، وأخلصوا في أعمالكم، وسخروا كل الوسائل المتاحة لخدمة الحجاج بتميز وجودة، بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة ويحقق الرضا لحجاج الدولة».