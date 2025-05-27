«الشؤون الإسلامية»: 50 ألف درهم غرامة الحج من دون تصريح

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إقرار فرض غرامةٍ ماليةٍ، قدرها 50 ألف درهم، على كل من يصل من مواطني الدولة إلى المملكة العربية السعودية من غير تصريح حجٍّ صحيحٍ ومعتمدٍ من الهيئة.

ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على توفير تجربة حجٍّ آمنةٍ لكل حجاج الإمارات.

وأكدت الهيئة أن أداء فريضة الحج لكل المواطنين والمواطنات يتوقف على منح تصريح حجٍّ رسميٍّ يصدر عنها، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء في شأن نظام الحج والعمرة، الذي حدد الإجراءات كافة المنظمة لموسم الحج في الدولة، والتي تضمن توزيع الفرص بين المتقدمين بشفافيةٍ ووضوحٍ عبر برامج الفرز الإلكترونية.

وبينت أن هذا الإجراء يستهدف الحد من ظاهرة الذين يصلون إلى المشاعر المقدسة من دون الحصول على تصريح، ويتوجهون إلى مقار حجاج الدولة وخلق حالة الازدحام، ما يسهم في إعاقة خطط وترتيبات مكتب شؤون حجاج الدولة في تقديم الخدمات لحجاج الدولة.