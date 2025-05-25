«نقل عجمان» تستكشف فرص التعاون مع الصين في «النقل الذكي»

أكد المدير العام لهيئة النقل في إمارة عجمان، عمر محمد لوتاه، أن التعاون مع جمهورية الصين الشعبية يشكل دعامة أساسية لجهود الهيئة في تحديث قطاع النقل وتطوير مشاريع البنية التحتية الذكية، ضمن رؤية تنموية مستدامة، تعتمد على التقنيات الحديثة والشراكات الاستراتيجية.

وقال لوتاه في تصريح صحافي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الصين «تشونغتشينغ» والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار الذي عقد في مدينة تشونغتشينغ الصينية، إن الهيئة نجحت على مدار العقدين الماضيين في تنفيذ سلسلة من المشاريع المشتركة مع الشركاء في الصين، شملت توريد وتشغيل الحافلات، وتطوير الأنظمة الذكية، وإطلاق تجارب رائدة في مجال المركبات ذاتية القيادة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع لم تقتصر على التوريد، بل تضمنت عمليات تطوير فني وتقني مشتركة، أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، مبيناً أن الهيئة استثمرت في أنظمة تحصيل لا تلامسية، وعدادات ذكية، وكاميرات مراقبة ذكية، باتت معياراً يُحتذى في المنطقة.

وأكد أن هيئة النقل ماضية في تعميق هذه الشراكة المثمرة، واستكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات النقل الذكي، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.