مركز جديد لفحص المركبات بـ «السيوح» في الشارقة

دشنت شرطة الشارقة، أمس، مركز الخدمة «شامل الإحسان» لفحص المركبات في ضاحية السيوح - الموردة 2، بالتعاون مع شركة بترول الإمارات (شامل)، وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، وأكد المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني في شرطة الشارقة، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، أهمية تضافر الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين في تطوير الخدمات المرورية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، مضيفاً أن مركز فحص المركبات الجديد سيسهم في تلبية احتياجات شريحة واسعة من السكان، ويتيح لهم الحصول على الخدمات المرورية بيسر.