طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً، وقد تتكوّن السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند الساعة 20:56، والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:42.