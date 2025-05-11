طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً وقد تتكون السحب الركامية بعد الظهر على الجبال.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند الساعة 00:54 و الجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ،و يحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند الساعة 20:56، و الجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:42.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 25 70 20

دبي 40 26 80 15

الشارقة 38 23 75 15

عجمان 38 28 75 15

أم القيوين 38 22 70 15

رأس الخيمة 39 29 75 15

الفجيرة 35 29 85 40

العـين 42 25 60 10

ليوا 42 22 50 10

الرويس 42 27 60 10

السلع 41 26 70 10

دلـمـا 37 26 80 20

طنب الكبرى / الصغرى 36 27 85 35

أبو موسى 35 27 85 35