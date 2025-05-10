طقس صحو وغائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً غرباً، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها بين 10 و25 وتصل إلى 35 كم/ساعة.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17، والمد الثاني عند الساعة 00:14، والجزر الأول عند الساعة 17:38، والجزر الثاني عند الساعة 06:49.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:59، والمد الثاني عند الساعة 20:08، والجزر الأول عند الساعة 40:14، والجزر الثاني عند الساعة 02:52.