الرئيس التركي يمنح الشيخة فاطمة بنت مبارك وسام الجمهورية

منح رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وسام الجمهورية، تقديراً لجهود سموها الرائدة في دعم قضايا المرأة والأسرة والطفولة، ودورها الإنساني والمجتمعي البارز على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك على هامش زيارة سموها لقصر دولمة بهتشة بحضور أمينة أردوغان، حرم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق لسموها.

وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أول شخصية نسائية تنال هذا الوسام الذي يمنحه رئيس الجمهورية التركية، بناء على توصية مجلس الوزراء.

ويجسد منح سموها وسام الجمهورية، الاحتفاء الكبير بمبادراتها الرائدة ومشاريعها التنموية والإنسانية والمجتمعية التي أسهمت في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وازدهاراً، كما يعكس هذا التكريم التقدير العالمي لمكانة «أم الإمارات» وإنجازاتها المتواصلة في تمكين الإنسان والنهوض بالمجتمعات، وترسيخ قيم العطاء.

وهنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مراسم التكريم، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تقليدها وسام الجمهورية، وأشاد بإسهامات سموها الإنسانية الرائدة ومسيرتها الحافلة بدعم قضايا المرأة والطفولة والعمل الإنساني.

وأعرب عن بالغ سعادته بالزيارة الرسمية التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى تركيا، وأكد عمق الروابط الأخوية والصداقة المتينة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأشار إلى أن هذه العلاقات تشهد اليوم نمواً وازدهاراً في شتى المجالات.

كما أشاد الرئيس التركي بالدور المحوري الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال الأنشطة والمبادرات التي تنفذها المؤسسات والمنظمات التي ترأسها.

وثمن عالياً جهود سموها القيمة وإسهاماتها البارزة في مجالات حيوية، مثل الأسرة والأمومة والطفولة والمرأة والتعليم والصحة، وأكد أن هذه الأعمال تركت بصمات واضحة في مسيرة التنمية الاجتماعية والثقافية لدولة الإمارات، وحظيت بتقدير واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي.

ونوّه الرئيس التركي بالدور الإنساني المهم الذي يضطلع به «مجمع الشيخ زايد لرعاية الأطفال» في إسطنبول منذ تسعينات القرن الماضي، وأشار إلى نجاحه الكبير في تلبية احتياجات الأطفال المحتاجين، وأكد أن هذه المبادرات المستمرة تعمل على تعزيز الروابط الوجدانية بين الشعبين التركي والإماراتي.

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته الغامرة بتقديم «وسام الجمهورية» لجمهورية تركيا إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تقديراً لإسهاماتها الاستثنائية في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين تركيا ودولة الإمارات.

من جانبها، تقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بخالص الشكر والتقدير للرئيس التركي على هذا التقليد الرفيع، وأكدت سموها أن هذا التكريم يعكس عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشارت سموها إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وقالت إن الإرادة الصادقة للقيادة الحكيمة للبلدين والهادفة لبناء جسور التعاون والتفاهم تمضي بقوة، بما يعود بالخير على شعبي البلدين ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «أتقدم بجزيل الشكر لفخامة الرئيس التركي على هذا التكريم الرفيع، الذي أعتبره وساماً لكل امرأة تسهم في بناء وطنها وتعزيز مكانته، وتسهم في العمل الإنساني والمجتمعي، بهدف ترسيخ قيم العطاء والتضامن، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للأجيال القادمة في مجتمعاتها ومجتمعات العالم أجمع».

وشهد حفل التكريم الوفد المرافق لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات).

يذكر أن وسام الجمهورية التركية يعد من أرفع الأوسمة في البلاد، ويتمتع بثقل دبلوماسي كبير، وقد منح حتى الآن لتسع شخصيات بارزة فقط حول العالم.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، زارت أمس، برفقة أمينة أردوغان، حرم رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، حيث تجولت سموها في العديد من أروقة القصر الذي يعد أحد أشهر المعالم التاريخية والمعمارية لمدينة إسطنبول.

واطلعت سموها على بعض أروقة القصر التاريخي المُطل على مضيق البوسفور من الجانب الأوروبي من إسطنبول، حيث شاهدت مجموعة من المقتنيات الفريدة شملت تحفاً فنية نادرة، إضافة إلى قطع أثاث مزخرفة تعكس روعة الفنون الإسلامية التي امتزجت في تصميم القصر.

وشملت جولة سموها أجنحة القصر التي تميزت بزخارفها الفريدة وأثاثها العريق، إلى جانب البوابات الضخمة والقاعة الكبرى التي شهدت أبرز اللقاءات السياسية، كما تعرّفت سموها إلى التاريخ الثقافي والسياسي الذي يحتضنه القصر.

واستمعت سموها خلال جولتها، لشرح قدّمه القائمون على القصر حول تاريخه العريق، حيث بدأت أعمال بنائه عام 1834 في عهد السلطان عبدالمجيد الأول، واكتملت بعد 13 عاماً من العمل، ليكون مقراً للسلاطين العثمانيين، وقد صُمم بطراز معماري يجمع بين الطراز الأوروبي والشرقي، ويضم أكثر من 285 غرفة، و46 قاعة استقبال وصالة عرض.

وأعربت سموها عن سعادتها بهذه الزيارة التي أتاحت لها التعرّف إلى جزء من التاريخ التركي، والاطلاع على ما يزخر به قصر دولمة بهتشة من فنون معمارية وثقافية تعكس عراقة هذه الحضارة وتنوعها، وما تركته من بصمات على صعيد الفن والتراث والنهضة الإنسانية.

وتابعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال الزيارة عرضاً للأزياء التركية أقيم داخل قصر دولمة بهتشة عكست تصاميمه المستوحاة من التراث التركي والممزوجة بلمسات عصرية روح الابتكار والحداثة والمحافظة على الثقافة التركية الأصيلة.

وأقامت أمينة أردوغان مأدبة غداء على شرف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والوفد المرافق لسموها، حضرها عدد من الشخصيات النسائية البارزة من الجانب التركي.

ورافق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال زيارتها قصر دولمة بهتشة وفد يضم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان، حرم صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

كما ضم الوفد وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ووزيرة تنمية المجتمع شما سهيل المزروعي، ووزيرة التربية والتعليم سارة الأميري، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ووزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل، ووزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ووزيرة دولة الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود خلفان الرومي، ووزيرة دولة نورة بنت محمد الكعبي، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ووزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، والأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، والأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم بنت عبدالله الفلاسي.

الرئيس التركي:

الشيخة فاطمة بنت مبارك تقوم بدور محوري في تعزيز علاقات البلدين، عبر أنشطة ومبادرات تنفّذها المؤسسات والمنظمات التي ترأسها.

الشيخة فاطمة بنت مبارك:

التكريم بمثابة وسام لكل امرأة تسهم في بناء وطنها وتعزيز مكانته، وتسهم في العمل الإنساني والمجتمعي، بهدف ترسيخ قيم العطاء والتضامن.