الشيخة فاطمة بنت مبارك تزور قصر دولمة بهتشة في إسطنبول

زارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، اليوم، برفقة السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، حيث تجولت سموها فى العديد من أروقة وقاعات القصر الذي يعد أحد أشهر المعالم التاريخية والمعمارية لمدينة إسطنبول.

واطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على بعض أروقة القصر التاريخي المُطل على مضيق البوسفور من الجانب الأوروبي من إسطنبول، حيث شاهدت مجموعة من المقتنيات الفريدة شملت تحفاً فنية نادرة إضافة إلى قطع أثاث مزخرفة تعكس روعة الفنون الإسلامية التي امتزجت في تصميم القصر.

وشملت جولة سموها أجنحة القصر التي تميزت بزخارفها الفريدة وأثاثها العريق، إلى جانب البوابات الضخمة والقاعة الكبرى التي شهدت أبرز اللقاءات السياسية، كما تعرفت سموها على التاريخ الثقافي والسياسي الذي يحتضنه القصر.

واستمعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال جولتها، لشرح قدمه القائمون على القصر حول تاريخه العريق، حيث بدأت أعمال بنائه عام 1834 في عهد السلطان عبد المجيد الأول، واكتملت بعد 13 عاماً من العمل، ليكون مقراً للسلاطين العثمانيين، وقد صُمم بطراز معماري يجمع بين الطراز الأوروبي والشرقي ويضم أكثر من 285 غرفة، و46 قاعة استقبال وصالة عرض.

وأعربت سموها عن سعادتها بهذه الزيارة التي أتاحت لها التعرف إلى جانب من التاريخ التركي، والاطلاع على ما يزخر به قصر دولمة بهتشة من فنون معمارية وثقافية تعكس عراقة هذه الحضارة وتنوعها، وما تركته من بصمات على صعيد الفن والتراث والنهضة الإنسانية.

وتابعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال الزيارة عرضاً للأزياء التركية أقيم داخل قصر دولمة بهتشة، والتي عكست تصاميم مستوحاة من التراث التركي ممزوجة بلمسات عصرية تعكس روح الابتكار والحداثة وتحافظ على الثقافة التركية الأصيلة.

وقد أقامت السيدة أمينة أردوغان مأدبة غداء على شرف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والوفد المرافق لسموها، حضرها عدد من الشخصيات النسائية البارزة من الجانب التركي.

رافق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال زيارتها قصر دولمة بهتشة وفد يضم كلاً من: سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسمو الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

كما ضم الوفد كلاً من ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وشما سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، وسارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، والدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، و سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزير دولة، وعهود خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، و نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، و خليفة شاهين المرر وزير الدولة، وعلياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ونورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.