ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة الأسبوع المقبل، محذرا في الوقت ذاته من نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، واضطراب موج البحر، مع احتمالية سقوط الأمطار على بعض المناطق في الدولة.



وتفصيلا، ذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره حول طقس الأيام المقبلة، أن طقس الخميس سيكون مغبراً إلى غائم جزئي أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي و متوسط في بحر عمان .



ويكون طقس الجمعة رطباً على بعض المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي أحياناً خاصةً شرقاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.



ومن المتوقع تشكل ضباب أو ضباب خفيف يوم السبت المقبل، ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا الأحد المقبل، والطقس رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئي وتظهر بعض السحب شرقاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر على الجبال والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.