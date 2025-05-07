يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة ومحمّلة بالغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها شمالية غربية، وتراوح سرعتها بين 15 و30، وتصل إلى 50 كم/ساعة، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:35، والمد الثاني عند الساعة 23:11، والجزر الأول عند الساعة 15:41، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.

ويكون الموج في بحر عمان مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45، والمد الثاني عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 12:21، والجزر الثاني عند الساعة 01:23.