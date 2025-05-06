طقس الإمارات.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الأربعاء، مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها، 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:35، والمد الثاني عند الساعة 23:11، والجزر الأول عند الساعة 15:41، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.

وفي بحر عمان الموج مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45، والمد الثاني عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 12:21، والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 27 50 20

دبي 35 28 50 20

الشارقة 36 25 50 20

عجمان 34 28 50 20

أم القيوين 35 24 55 25

رأس الخيمة 38 22 55 25

الفجيرة 42 34 45 20

العـين 38 25 25 15

ليوا 37 22 25 15

الرويس 33 25 35 15

السلع 35 25 35 15

دلـمـا 31 27 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 34 26 70 25

أبو موسى 34 26 70 25