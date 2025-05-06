ولي عهد الشارقة: أحد أهمّ مرتكزات دولة الاتحاد

قال سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إن قواتنا المسلحة أحد أهم مرتكزات دولة الاتحاد، وأضاف سموّه في كلمة بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ49: «نحتفل في بلادنا بواحدة من أهم اللحظات التاريخية التي انعكست على وحدة واتحاد الوطن، وعلى التنمية الشاملة والمستدامة التي زيّنت ورسمت ملامح طريق دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل، حيث توحّدت الكلمة في سبيل أمن وأمان واستقرار المجتمع وحفظه وصونه».

وتابع سموّه: «لقد ظلّت القوات المسلحة، منذ توحيدها قبل 49 عاماً، العين الساهرة والحارس الأمين لمجتمعنا والأرض والأهل والعرض».

وأضاف سموّه: «إن هذا اليوم يوم خالد من أيام الوطن الغالي، ويُمثّل أحد أهمّ مرتكزات دولة الاتحاد والوحدة التي عملت على توفير القدرات الكبيرة لتطوير القوات المسلحة، وأبنائنا وبناتنا من العاملين فيها في مختلف التخصصات، فكان أن انطلقت نهضة كبرى وفق استراتيجية واضحة لتكون قواتنا في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية البلاد والعباد ومكتسبات الوطن».