الإمارات ترحب بقرار «العدل الدولية» الرافض لادعاءات القوات المسلحة السودانية الباطلة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي رفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي، وبناءً على هذا القرار سيتم رفع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.

يؤكد هذا القرار ما كان جلياً منذ مدة طويلة، وهو أن الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية باطلة، ولا أساس لها من الصحة.

لطالما أعربت دولة الإمارات عن رفضها ادعاءات القوات المسلحة السودانية الزائفة، التي تمثل محاولة واضحة لتشتيت الانتباه عما اقترفه الجيش من فظائع إنسانية في السودان.

وفي بيان لها، قالت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة، ريم كتيت: «يؤكد القرار بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة، ومن البديهي، فإن قرار اليوم يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع».

وأضافت: «مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، تدعو دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والتزام المفاوضات، والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.. يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية».

وأردفت كتيت: «نؤكد التزامنا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتعزيز العمل الجماعي وبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار للشعب السوداني».

ريم كتيت:

• الإمارات تدعو لإنهاء الحرب في السودان دون شروط مسبقة، والتزام المفاوضات.