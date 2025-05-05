رئيس الدولة يبحث ووزير الخارجية التركي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، اليوم في قصر الشاطئ بأبوظبي..هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

ونقل وزير الخارجية إلى سموه - خلال اللقاء - تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء..كما حمله سموه تحياته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها دوام الخير والازدهار.

وتناول اللقاء العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل من أجل دعم السلام الإقليمي لمصلحة شعوب المنطقة كافة وبما يعزز أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، و علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من المسؤولين.