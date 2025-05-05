10 سنوات دون تجديد.. تعرف إلى رسوم الفحص التقييمي لتجديد رخصة القيادة

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رسوم الفحص التقييمي لتجديد رخصة القيادة في حال عدم تجديدها لمدة تزيد على 10 سنوات، مشيرة إلى أنه يحق للأفراد من المواطنين والمقيمين وشركات مركبات الأجرة والجهات الحكومية (القيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني) في إمارة دبي الحصول على هذه الخدمة، على أن لا يتجاوزوا السنّ القانوني ويتمتعوا باللياقة الطبية.

وأوضحت الهيئة أن الرسوم تتمثل في: 200 درهم رسم فتح ملف تعلّم، و100 درهم رسم إصدار استمارة تعلّم، و50 درهماً دليل القيادة الآمنة، و200 درهم رسم فحص هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى 500 درهم غرامة تأخير تجديد الرخصة، و300 درهم رسم تجديد الرخصة.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن رسم فحص النظر إلكترونياً لدى مراكز فحص النظر يبلغ 140 درهماً كحد أدنى و180 درهماً كحد أقصى، فيما حددت مبلغ20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.

ونبّهت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن غرامة التأخير تبلغ (10 دراهم) يتم احتسابها شهرياً من تاريخ انتهاء الرخصة وتصل إلى 500 درهم كحد أقصى، ويتم الاكتفاء بدفع رسوم التجديد الدورية وإجراء الفحص التقييمي في حال انتهاء الرخصة لأكثر من 10 سنوات.

وذكرت الهيئة أن خدمة طلب أو إدارة رخصة قيادة تمكّن المتعاملين من الحصول على رخصة قيادة جديدة أو تجديد رخصة القيادة أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها أو تعديل بياناتها في إمارة دبي، كما يمكن إضافة صنف إلى رخصة القيادة الحالية بعد اجتياز الفحوصات المطلوبة أو نقل ملف تعلّم القيادة إلى معهد آخر.

ويمكن التقديم للخدمة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات، وتطبيقات هيئة الطرق والمواصلات الذكية، وتطبيقات الشركاء وهي دبي الآن (Google play - App store)، ونظام المحادثة الذكي (محبوب)، وأجهزة الخدمة الذاتية في مراكز إسعاد المتعاملين.