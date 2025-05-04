«الموارد البشرية والتوطين» تحدد خطوات الحصول على تصريح عمل جديد لعامل خارج الدولة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن خطوات الحصول على تصريح عمل جديد لعامل خارج الدولة، يستلزم قيام صاحب المنشأة بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور أو الهوية الرقمية، وإدخال البيانات المطلوبة، وبعدها يتم إحالة الطلب إلكترونيا إلى الوزارة، وسيحصل المتقدم بعدها على موافقات فورية لبعض التصاريح، وفي حال وجود نواقص سيتم إشعار المنشأة بها لاستكمالها.

وأكدت الوزارة "في العدد الجديد من مجلة سوق العمل" مواصلتها جهودها في حوكمة وتطوير منظومة الخدمات الذكية للمتعاملين ضمن رؤية شاملة لتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وسهولة أعماله، مشددة على أن الخطة التطويرية للوزارة تركّز على توسيع تقديم خدمات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي محورها الرئيسي احتياجات المتعاملين، عبر توظيف أحدث التقنيات المتقدمة، ومخرجات التحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة العمليات وتسريع إنجاز المعاملات، وتوسيع الخدمات المؤتمتة لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وزيادة مستوى سعادتهم في التعامل مع الوزارة.

وأشارت إلى أن مشاريع التحول الرقمي، وتعزيز الذكاء الاصطناعي تحتل أولوية لدى الوزارة، لانسجامها مع أهدافها الاستراتيجية، في إنجاح التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وتحقيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي الشامل، بما يدعم جهود الدولة وتنافسيتها في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.