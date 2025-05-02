الإمارات تدعو إلى توحيد الإرادة السياسية لإنهاء الحرب على غزة

دعت دولة الإمارات في المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، إلى توحيد الإرادة السياسية لإنهاء الحرب على غزة، ووضع حد للممارسات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال، وتمهيد الطريق نحو تحقيق حل الدولتين.

ودعت الدولة أيضاً إلى إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 15 عاملاً إنسانياً، إضافة إلى ضمان الوصول العاجل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع.

وأكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها الراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، ومواصلة دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل.