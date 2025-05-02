محمد بن راشد: نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهةً للعالم

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رؤية الإمارات للمستقبل لا تقوم على تحقيق المصلحة الذاتية فحسب، بل تسعى إلى تأكيد دورها كشريك فاعل للعالم في تعزيز الفرص، وفتح آفاق رحبة للنمو أمام الجميع، امتداداً للنهج الذي سارت عليه الدولة، منذ تأسيسها، في مد جسور التواصل البنّاءة، وتفعيل الشراكات الحقيقية، وتهيئة المجال لحوار إيجابي يدفع بمسيرة التطور العالمي نحو آفاق تخدم الإنسان، وتحقق له ما يصبو إليه من تقدم وازدهار.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموّه إلى معرض سوق السفر العربي 2025، الذي اختتم أعماله، أمس، بمشاركة قياسية ضمن الدورة الأكبر في تاريخه التي استقطبت أكثر من 2800 جهة عارضة.

وفي هذه المناسبة أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة بالاستثمار في تعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها السياحية، مع مواصلة تطوير مختلف مرافقها الداعمة لقطاع السفر، من خلال بنية تحتية عالمية المستوى هدفها تقديم أفضل نوعيات الخدمة للزوّار والمسافرين بصفة عامة، حيث من المنتظر أن تستقبل مطارات الدولة هذا العام نحو 150 مليون مسافر.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي في دبي.. سوق سفر تشارك فيه 166 دولة و55 ألف متخصص في قطاع السفر والسياحة العالمي»، وأضاف سموّه: «بحمد الله استمرت دولة الإمارات في أداء سياحي غير مسبوق، وسجلت رقماً قياسياً باستقبال 30.7 مليون سائح العام السابق، وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 250 مليار درهم.. وستستقبل مطارات الدولة هذا العام أيضاً رقماً قياسياً يبلغ 150 مليون مسافر»، وأردف سموّه: «هناك مقولة شهيرة تقول people vote with their feet أي أن الناس تصوت لك بحركتها»، وتابع سموّه: «عندما يتحرك السياح تجاه دولتك.. وينتقل رجال الأعمال نحو بلادك.. ويضخ المستثمرون أموالهم في اقتصادك.. نعلم أننا في الطريق الصحيح.. ونعلم بأن نموذجنا ضمن الأفضل عالمياً»، واختتم سموّه قائلاً: «نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهةً للعالم.. وبشهادة العالم».

وأشار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في سوق السفر العربي، إلى أن اجتماع 166 دولة و55 ألفاً من خبراء وأخصائيي قطاع السياحة والسفر من حول العالم، في معرض «سوق السفر العربي» هذا العام، يعكس تنامي مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية، وازدياد مستويات الثقة بالقيمة المضافة التي تقدمها دعماً لهذا القطاع الحيوي على مستوى العالم، منوهاً سموه بقوة أداء قطاع السياحة الإماراتي، مع نجاح الدولة في استقطاب رقم قياسي من الزوّار الدوليين بلغ 30.7 مليون سائح العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 250 مليار درهم.

وأضاف سموّه: «قطاع السياحة والسفر هو نافذتنا إلى العالم.. وجسرنا للتواصل الثقافي والاقتصادي مع شعوبه.. نثق في أثر السياحة كقوة ناعمة.. حريصون على أن تستمد فعاليتها من أصالة تراثنا وعمق ارتباطنا بثقافتنا وقيمنا».

وأعرب سموّه عن تقديره لكل الجهود التي تسهم في تأكيد مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسة يقصدها العالم لاكتشاف الفرص، وقال سموّه: «لا ننظر للمعارض على أنها مجرد فعاليات موسمية، بل كمحرك حقيقي للنمو، ومنصة لعقد الشراكات وإبرام الصفقات الداعمة للاقتصاد العالمي.. ومن جانبنا، نحن لا ندخر جهداً في توفير البيئة الداعمة للفرص، والمحفزة على التعاون، والمؤهلة للنجاح.. هدفنا تحقيق الريادة في مستقبل وثيق الارتباط بالقدرة على تحقيق جودة الحياة ومد جسور التواصل الإيجابي مع العالم».

وتفقّد صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة - التي حضرها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية - جانباً من الأجنحة العالمية والوطنية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.

وتوقف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح طيران الإمارات، حيث استمع سموّه إلى شرح حول أبرز المستجدات الخاصة بخطط التطوير والتوسُّع للناقلة خلال المرحلة المقبلة، وبما يواكب نمو الطلب في ضوء تنامي مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة أولى للسفر والسياحة في المنطقة، حيث استقبلت دبي في عام 2024 أكثر من 18.7 مليون زائر دولي، كما اطلع سموّه على مجمل الخدمات الجديدة التي تقدمها «طيران الإمارات» والإضافات إلى أسطولها المتنامي، سعياً إلى تعزيز تنافسيتها وسعيها الدؤوب لتصدّر قوائم خطوط الطيران الأكثر تميزاً على مستوى العالم.

كما زار سموّه جناح «فلاي دبي»، وتابع شرحاً قدمه الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، حول عمليات التطوير التي تسعى من خلالها الشركة إلى تعزيز مكانتها كنموذج يُحتذى في مجال الطيران الاقتصادي، من ناحية تقديم أعلى مستويات جودة الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الناقلة لنتائج قياسية خلال السنة المالية 2024، تُعد الأعلى منذ انطلاقتها قبل 15 عاماً، كما اطلع سموّه على خطط الشركة في التوسع عبر إضافة وجهات جديدة وبناء روابط جوية مع الأسواق المهمة ولا سيما الوجهات والأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران وواحدة من أكثر المدن اتصالاً في العالم.

وشملت توقفات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة «مجلس الإمارات للسياحة»، حيث استمع سموّه إلى شرح قدمه وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، حول الجهود التي يقوم بها المجلس في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في اتجاه تعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، تأكيداً لدور السياحة كمحرك رئيس داعم لتنافسية الاقتصاد الوطني ومسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.

وقد أثنى سموّه على جهود المجلس وأثرها في تعزيز إسهام قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، استناداً إلى ما تتمتع به الدولة من مقومات جذب متنوّعة عبر إماراتها السبع، وهو ما يعزز من استقطابها لأعداد متزايدة من الزوار الدوليين عاماً بعد عام، مؤكداً سموّه ضرورة العمل على تعزيز تكامل الجهود والمبادرات من أجل تأكيد الريادة الإماراتية في مجال السياحة، والتعريف بقدراتها الكبيرة التي تجعلها وجهة أولى للسائح من مختلف أنحاء العالم.

حضر الزيارة مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المرّي، ومدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري.

محمد بن راشد:

. الإمارات بتوجيهات محمد بن زايد مستمرة بالاستثمار في تعزيز قدراتها الاقتصادية وإمكاناتها السياحية.

. الدولة استقطبت 30.7 مليون سائح العام الماضي.. وإجمالي الإنفاق السياحي بلغ 250 مليار درهم.