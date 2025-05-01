طقس صحو وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25، وتصل إلى 35 كم/ساعة.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:29، والمد الثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 09:42، والجزر الثاني عند الساعة 20:48.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:50، والجزر الأول عند الساعة 06:44.