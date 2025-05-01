%12 ارتفاع نسبة زواج المواطنين من مواطنات في دبي

كشفت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، عن ارتفاع مؤشر زواج المواطنين من مواطنات، خلال العام الماضي، بنسبة 12%، بفضل برامج ومبادرات اجتماعية ذات أثر عميق، أهمها «أعراس دبي» التي أسهمت في تشجيع الشباب على الزواج.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد لـ«الإمارات اليوم»: «إن مبادرة (أعراس دبي)، التي أُطلقت بتوجيهات حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظّمت 344 عرساً، منذ إطلاقها في العام الماضي، منها 150 عرساً خلال العام الجاري، وذلك في إطار إطلاق برنامج (الثقافة المالية للأسرة في دبي)»، مشيرة إلى أن برنامج الثقافة المالية، يستهدف المشتركين في المبادرة بشكل أساسي، والمقبلين على الزواج بشكل عام.

وتفصيلاً، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد البرنامج التدريبي «الثقافة المالية للأسرة - دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟» ضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي، وتعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.

وكشفت الهيئة خلال مؤتمر صحافي أمس، أن البرنامج التدريبي يشمل منتسبي برنامج «أعراس دبي»، ويتضمن مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، بهدف تمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد بفاعلية، لضمان استقرارهم المادي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون التي قد تؤثر سلباً في استقرارهم الأسري، كما يستهدف مساعدة الزوجين في وضع ميزانية فعّالة، وإدارة النفقات بطريقة مستدامة، وتخصيص الأموال للضروريات.

وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن برنامج «الثقافة المالية للأسرة - دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟» يعكس التزام الهيئة بدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة دبي، وتعزيز جودة حياتهم، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتخطيط المالي السليم.

وأضافت رداً على استفسار من «الإمارات اليوم»، أن اختيار برنامجَي «كيف تبني منزلك» و«الثقافة المالية للأسرة - دبي، كيف تستقر أسرتك مالياً؟» جاء بناء على دراسات اجتماعية وبحثية مطولة، بهدف دعم المقبلين على الزواج، وتشجيع الشباب على اتخاذ هذه الخطوة مبكراً، ومن ثم أُطلقت مبادرة «أعراس دبي».

وأكّدت أن المبادرة حققت نجاحاً لافتاً، حيث نظّمت 344 عرساً، منذ إطلاقها في العام الماضي، منها 150 عرساً خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي أسهم بشكل لافت في تخفيف أعباء حفلات الزفاف، ومن ثم ارتفعت نسبة زواج المواطنين من مواطنات إلى 12% خلال العام الماضي، بفضل الأثر الاجتماعي المباشر في تكوين الأسرة المواطنة، سواء في إمارة دبي أو على مستوى الدولة بشكل عام.

وتُعدّ «أعراس دبي» مبادرة نموذجية شاملة ومتكاملة، تتحمل نفقات جميع التفاصيل الخاصة بإقامة الزفاف، إضافة إلى تقديم دورات تثقيفية للزوجين، تعزز من وعيهما الاجتماعي والمالي، بما يؤهلهما للمرحلة المقبلة من حياتهما بالشكل الأمثل، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل حياة الأسرة.

وأكّدت حصة بوحميد أنه بناء على ذلك تأتي أهمية الإدارة المالية الصحيحة للمنزل بالنسبة للمتزوجين حديثاً أو المقبلين على الزواج، خصوصاً بعد إطلاق برنامج «كيف تبني مسكنك» بالتعاون مع بلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد، لأن كثيراً من الشباب لديهم الأراضي ويتلقون الدعم لبناء المنزل، ولا يتبقى أمامهم سوى الوعي بسبل الإدارة الصحيحة للأسرة وفق ميزانياتهم، مؤكدة أن الاستقرار المالي للأسرة من أهم الضمانات التي تحافظ على امتدادها واستقرارها.

من جهته، قال المدير العام لشركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مروان لطفي، إن إدارة الشؤون الائتمانية ركيزة أساسية لتعزيز الوعي المالي، وأشار إلى أن كثيراً من الأشخاص قد لا تكون لديهم دراية دقيقة بحجم دخلهم الشهري أو نسبة المصروفات التي تستهلك هذا الدخل، ما يؤثر في قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وأضاف أن السجل الائتماني بدأ بتوثيق الالتزامات البنكية، لكنه تطور ليشمل معلومات أوسع، مثل الراتب والمصروفات، ما يتيح للمستخدمين فهماً أفضل لوضعهم المالي، مشيراً إلى أن حصول الفرد على تقريره الائتماني، يتيح له الاطلاع على تفاصيل راتبه ونسبة المصروفات، ما يسهم في إدارة أموره المالية بشكل أكثر فاعلية. وأضاف أن خدمة إصدار التقارير الائتمانية تطوّرت بشكل ملحوظ منذ إطلاقها في عام 2014، وتضاعف العدد من مليون تقرير ائتماني في عام 2015 إلى 14 مليون تقرير خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية الاطلاع على الوضع الائتماني بشكل دوري، إذ إن هناك من يفاجأ بأن التأخر في سداد الالتزامات المختلفة سواء بنكية أو خدمية يؤثر في وضعه الائتماني.

مستقبل مالي مستدام

قالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون: «إن أكاديمية الاقتصاد الجديد تسعى من خلال (الثقافة المالية للأسرة) إلى تمكين المستهدفين، وتعزيز ثقافتهم المالية لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وإدارة الموارد المالية بذكاء وبناء مستقبل مالي مستدام، بما ينعكس إيجاباً على استقرار أسرهم، ويسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً».

وأضافت: «نؤمن بأن استقرار الأسرة هو أساس المجتمع المتماسك، وبنهاية هذا البرنامج التدريبي، سيكون لدى المشاركين خريطة طريق مبدئية لمستقبلهم المالي، تُمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية بثقة ووعي».

. 344 عرساً نظمتها «أعراس دبي»، منذ إطلاقها العام الماضي.