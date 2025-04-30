طقس صحو بوجه عام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تراوح سرعتها من 10 إلى 25، وتصل إلى 35 كم/ ساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 02:36، والجزر الأول عند الساعة 08:54، والجزر الثاني عند الساعة 20:14 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.