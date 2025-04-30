رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع شركائها لمواجهة الأمراض في العالم

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الداعمين والشركاء في مبادرة «صندوق البدايات» لتحسين صحة الأمهات والمواليد الجدد وتقليل نسبة الوفيات بينهم في إفريقيا، التي أطلقتها مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني بالتعاون مع شركائها.

وشكر صاحب السموّ رئيس الدولة ـ خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ــ الداعمين والمشاركين في المبادرة، مشيراً سموّه إلى أنها تأتي في إطار نهج دولة الإمارات الداعم للصحة في إفريقيا، من منطلق إيمانها بمحورية موقع الصحة ضمن منظومات التنمية في المجتمعات.

وأكد سموّه أن الدولة حريصة على التعاون مع شركائها في تعزيز الصحة، ومواجهة الأمراض في العالم.

وكانت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني - التي تتبع مؤسسة إرث زايد الإنساني، ويترأس مجلس أمنائها سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء - قد أطلقت المبادرة خلال فعالية أُقيمت بمستشفى كند في مدينة العين، فيما أعلنت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني تقديمها دعماً مالياً بقيمة 125 مليون دولار للصندوق والمبادرات الداعمة له.