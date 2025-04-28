طقس صحو وغائم جزئياً

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، غائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 وتصل إلى 30 كم/ساعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول في الساعة 13:38، والمد الثاني في الساعة 01:25، والجزر الأول في الساعة 19:18، والجزر الثاني في الساعة 08:07، وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول في الساعة 10:29، والمد الثاني في الساعة 21:33، والجزر الأول في الساعة 16:02، والجزر الثاني في الساعة 04:20.