طقس صحو وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وقد تظهر بعض السحب شرقاً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتراوح سرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 12:46، والمد الثاني في الساعة 00:55، والجزر الأول في الساعة 18:35، والجزر الثاني في الساعة 07:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 09:37، والمد الثاني في الساعة 20:51، والجزر الأول في الساعة 15:12، والجزر الثاني في الساعة 03:37.