انخفاض في «الحرارة» اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، مع انخفاض في درجات الحرارة، خصوصاً على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، وتكون حركة الرياح جنوبية غربية شمالية غربية، وتراوح سرعتها بين 10 و20 وقد تصل إلى 30 كم/ساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المدّ الأول في الساعة 09:34، والمد الثاني في الساعة 23:45، والجزر الأول في الساعة 16:39، والجزر الثاني في الساعة 05:04.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول في الساعة 19:08، والمد الثاني في الساعة 07:44، والجزر الأول في الساعة 33:12، والجزر الثاني في الساعة 01:42.